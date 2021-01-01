الباذنجان سحري في علاج الإلتهاب وتخفيض الوزن



الباذنجان الباذنجان



يُعرف الباذنجان بأنه من أكثر الخضروات المفيدة للجسم، لما له من آثار إيجابية في الحد من الالتهاب، وخفض معدلات السكر في الدم، وتخفيض الوزن.



اللون الأرجوانى للباذنجان:

تعتبر الأصباغ التي تعطي الباذنجان لونه الأرجواني الداكن، والمعروفة باسم الأنثوسيانين، مضادات أكسدة قوية، ما يسهم بتقليل نسب الالتهاب في الجسم.



ووفقًا لما ورد بموقع «إيت ذيس نت ذات»، فإن الباذنجان لديه ميزة هامة تتمثل في المساعدة على ضبط مستوى السكر في الدم، حيث إن محتواه من الألياف يسهم في الحفاظ على مستوى الجلوكوز تحت السيطرة.

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الألياف ذاتها، تعتبر عنصرًا مهمًا أيضًا في رحلة إنقاص الوزن الناجحة، حيث يمكن أن يساعد تناولها في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول، وفق دراسة نشرت نتائجها في موقع Europe PMC، كما يساعد أيضًا في الحفاظ على مستوى الجلوكوز لديك تحت السيطرة.وعلى عكس الكربوهيدرات الأخرى، تبطئ الألياف امتصاص السكر في الدم، يحتوي كل كوب من مكعبات الباذنجان على 2.4 جرام من هذه المغذيات.فوائد الباذنجان على صحة الإنسان:الباذنجانووفقا لما جاء من «سكاى نيوز» فإن الباذنجان له قدرة مدهشة في تعزيز صحة العظام، حيث يحتوي على نسب مرتفعة من المنغنيز الذي يلعب دورًا هامًا في هذا المجال.ويتفاعل المنجنيز مع العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم وفيتامين «د» لتكوين عظام قوية وصحية.ووجدت دراسة أجريت عام 2021 أن الباذنجان يمكن أن يكون مفيدا في علاج متلازمة التمثيل الغذائي بسبب تأثيراته المضادة لارتفاع ضغط الدم، ومضادات السكري، وتعزيز فقدان الوزن.