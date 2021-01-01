دكتور يحذّر مرضى السكري من تناول المانجو

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حذّر الدكتور أحمد السبعاوي، أستاذ الغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، مرضى السكري من تناول المانجو، لأن فاكهة المانجو تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.



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أضاف «السبعاوي»، عبّر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «إذا افترضنا أن كيلو المانجو عبارة عن 4 مانجات، بمقدار ربع كيلو للواحدة بما يساوي 40 جرام كارب ويعادل هذا 10 معالق سكر صغار».

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وتابع: «لا نستطيع القول أن الفاكهة ممنوعة، ولا ينبغي عليك أن تحرم نفسك من تناولها، لكن يجب عليك العلم بتأثير تناول كل وجبة عليك ولا تكثر من الأكل الذي يمكنه أن يرفع سكرك».