تعرف علي .. كيفية صلاة التوبة والاستغفار



صلاة التوبة والاستغفار صلاة التوبة والاستغفار

إذا أراد العبد الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فعليه بصلاة التوبة؛ وهي أحد سُبل الاستغفار والرجوع إلى الله جراء اقتراف العباد الذنب والآثام.







كيفية صلاة التوبة

تؤدى صلاة التوبة بعد الوضوء والصلاة ركعتين بأن ينوي المسلم التوبة النصوحة، فعن أبي بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُ حْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ الآية 136 من سورة آل عمران "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ".



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مشروعية صلاة التوبةيؤكد أيضًا مشروعية القيام بصلاة التوبة هو ما جاء عن أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا (شك أحد الرواة) يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، غَفَرَ لَهُ”.ويجب على التائب فور اقتراف ذنب أن يتوجه للصلاة على وضوء ويُصلي ركعتين للمولى عز وجلّ خاشعًا نادمًا على أفعاله، مُستغفرًا، فيما يجوز القيام بصلة التوبة في أي وقت، حيث يُؤديها العبد بمفرده وليس في جماعة إذا أنها من النوافل التي لا تجوز فيها الجماعة.ويجوز للعبد التائب النادم إلى الله تعالى أداء صلاة التوبة في أي وقت، كما يرى الفقهاء ضرورة صلاتها في حال اقتراف العبد المعاصي ما كبر منها وما صغر، وأن يتوّجه العبد إلى الفور إلى المولى عز وجلّ، مُتضرعًا إلى الله بالمغفرة.كيفية التوبة النصوحالكبائر هي الخطايا التي تجعل المسلم على حافة الهاوية في الدنيا وعلى أبواب النار في الآخرة، فقد قال الحبيب المصطفى في قوله” أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور”، كما حذّر من الموبقات في حديث أخر في قوله ” اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات”.