الإفتاء توضح .. حكم الشرع في الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج



دار الإفتاء دار الإفتاء



ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"رجل متزوج ببنت خاله، ويرغب في الزواج ببنت خالته. ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:



يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وبنت عمتها، وبين المرأة وبنت خالها؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل؛ وذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحلّ هو الجمع بين امرأتين كلتاهما مَحْرَم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحلّ له الزواج بتلك المَحْرَم.



وعلى ذلك: فيحلُّ للسَّائل أن يتزوجَ ببنت خالته على بنت خاله ويجمع بينهما؛ لأنَّ واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى.

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وهذا إذا لم يكن هناك مانع آخر يمنع زواج السائل ببنت خالته، وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال.