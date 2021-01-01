قرارات رادعة من «التعليم» بعد واقعة الغش امتحان الفيزياء



امتحان الفيزياء امتحان الفيزياء

ألغت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع امتحانات الطالب المشارك في واقعة الغش أثناء امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022 للدور الأول من العام الدراسي 2021_2022 وحرمانه من أداء امتحانات الدور الثاني لذات العام، مع احتساب عام الحرمان عام رسوب، ومنعه من دخول امتحانات العام الثاني وذلك بعد نتيجة التحقيقات التي تمت لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة.

وأكد طارق شوقي وزير التربية التعليم أنه فيما يخص رئيس اللجنة تم خصم شهرين مع حرمانه من عمل الامتحانات لمده 5 أعوام من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالنسبة لولي الأمر تم تحويله للنيابة العامة، كذلك تم تحويل الطالب ورئيس اللجنة في ذات الشأن.



