أسهل أنواع الكيك .. طريقة عمل الكيكة العادية الهشة باحترافية



الكيكة العادية الهشة الكيكة العادية الهشة



الكيكة العادية هى أسهل أنواع الكيك فى التحضير وأشهرها، وهي حلوى منزلية سريعة التحضير يعشقها الكبار والصغار، ويسهل على ربات البيوت تحضيرها.







وتقدم الشيف إنجى علاء، طريقة عمل الكيكة العادية الهشة.

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مكونات عمل الكيكة العادية:3 كوب دقيق5 بيضاتكوب زيت على سمنكوب لبن حليبفانيليا2 كوب سكركيس بيكينج بودرطريقة عمل الكيكة العادية الهشة:- نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.- نحضر الخلاط الكهربائى، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.- ثم نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.- بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن ونستمر فى الخفق.- بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.- ثم نحضر بولة عميقة ووننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.- ثم نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوى، حتى نحصل على خليط متجانس.- ثم نصب خليط الكيك فى صينية الفرن التى جهزناها فى البداية.- وندخل صينية الكيك فى الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.- وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، يث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.- يمكن إضافة الكاكاو إلى الدقيق لعمل الكيك بالشيكولاتة.- يجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.- يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.- ولصحة أفضل لصغارنا، يجب الإقلال من الحلوى والسكر لهم، حفاظا على مناعتهم لأن السكريات تضعف المناعة، ويجب استبدال هذه الحلوى سواء الجاهزة أو المنزلية بالفاكهة الطازجة والتمر والعسل الأبيض الأصلى، والمكسرات والفاكهة المجففة، والفول السودانى، فهى أفضل لتقوية المناعة والنمو بشكل صحى، ويجب تقديم الحلوى الصحية للأطفال بشكل يومى، ومع الوقت يعتادون عليها بدلا من الحلوى الجاهزة التى تدمر صحتهم