تعرف علي حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

أستقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر الخميس القادم، ويبلغ مارتشينياك 41 عاما، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2011.
وعقد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر، والمقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة.
أقيم الاجتماع بحضور العميد علاء صلاح الدين واللواء هانى عبادة مندوبى ناديى الأهلى والزمالك، بجانب ممثلى مختلف الهيئات المشاركة فى المباراة، والرعاة والمسئولين عن تذاكر المباراة.
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