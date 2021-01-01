اتحاد الكرة يرد على شكوى بيراميدز بشأن مشاركة الأهلى فى دورى الأبطال

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رد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على شكوى نادى بيراميدز بشأن اختيار الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل.



وكشف اتحاد الكرة فى بيان رسمى أنه تم اختيار نادى الزمالك ونظيره الأهلى للمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة فى الكونفدرالية طبقًا لنتائج الدور الأول من الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن ذلك الأقرب لتحقيق العدالة.



وأضاف اتحاد الكرة أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لم يضع معاييرًا محددة لاختيار الأندية التى ستشارك فى البطولات القارية للموسم المقبل، ولم يعترض على الخطاب المرسل بشأن الأندية المشاركة من الجانب المصرى.

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وتابع أن الخطاب تم إرساله يوم 10 يوليو، وفى حالة اعتماد النتائج حتى ذلك اليوم سيكون ظلمًا للنادى الأهلى الذى يمتلك مباريات مؤجلة بعكس باقى الأندية.