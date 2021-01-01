اتحاد الكرة يرد على شكوى بيراميدز بشأن مشاركة الأهلى فى دورى الأبطال

آخر الأخباراخبار الرياضة › اتحاد الكرة يرد على شكوى بيراميدز بشأن مشاركة الأهلى فى دورى الأبطال

صورة الخبر: الاتحاد المصرى لكرة القدم
الاتحاد المصرى لكرة القدم


رد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على شكوى نادى بيراميدز بشأن اختيار الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل.

وكشف اتحاد الكرة فى بيان رسمى أنه تم اختيار نادى الزمالك ونظيره الأهلى للمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة فى الكونفدرالية طبقًا لنتائج الدور الأول من الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن ذلك الأقرب لتحقيق العدالة.

وأضاف اتحاد الكرة أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لم يضع معاييرًا محددة لاختيار الأندية التى ستشارك فى البطولات القارية للموسم المقبل، ولم يعترض على الخطاب المرسل بشأن الأندية المشاركة من الجانب المصرى.

وتابع أن الخطاب تم إرساله يوم 10 يوليو، وفى حالة اعتماد النتائج حتى ذلك اليوم سيكون ظلمًا للنادى الأهلى الذى يمتلك مباريات مؤجلة بعكس باقى الأندية.

المصدر: mobtada

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اتحاد الكرة يرد على شكوى بيراميدز بشأن مشاركة الأهلى فى دورى الأبطال

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91882

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager