تفاصيل .. محاولات لحرمان الأهلى من المشاركة فى دورى الأبطال

كشف الإعلامى أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، امتلاكه تفاصيلًا كثيرة بشأن محاولات إبعاد النادى الأهلى عن المشاركة فى النسخة المقبلة من دورى أبطال إفريقيا.
وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تفاصيل كثيرة فى محاولة إبعاد الأهلى عن المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا النسخة القادمة، انتظرونا".
تويت
وكانت تقارير أكدت تقدم نادى بيراميدز بشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة، بشأن القائمة المرسلة بالأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية للنسخة المقبلة والتى تتضمن مشاركة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا.
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