فيديو .. بريطانيا تستنفر بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. بريطانيا تستنفر بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية

صورة الخبر: الحرائق
الحرائق



استنفرت السلطات البريطانية أجهزة الدفاع المدنى، وذلك بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية فى مقاطعة كنت، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها.

وأعربت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عن قلقها بسبب موجة الحر التى تضرب القارة الأوروبية، متوقعة حدوث مزيد من حالات الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

يشار إلى أن العديد من دول أوروبا الغربية، واصلت مكافحة حرائق الغابات المدمرة، نتيجة موجة الحر التى من المتوقع أن تستمر لفترات طويلة.

وهذه ثانى موجة حر تشهدها أوروبا فى شهر. ويعدّ تكاثر هذه الظواهر نتيجة مباشرة للاحترار المناخى وفقاً للعلماء، مع ازدياد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، من حيث شدتها ومدتها وتكرارها، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

https://twitter.com/i/status/1549425248340250625

المصدر: العربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. بريطانيا تستنفر بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35107

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager