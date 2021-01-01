فيديو .. بريطانيا تستنفر بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية

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استنفرت السلطات البريطانية أجهزة الدفاع المدنى، وذلك بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية فى مقاطعة كنت، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها.



وأعربت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عن قلقها بسبب موجة الحر التى تضرب القارة الأوروبية، متوقعة حدوث مزيد من حالات الوفاة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



يشار إلى أن العديد من دول أوروبا الغربية، واصلت مكافحة حرائق الغابات المدمرة، نتيجة موجة الحر التى من المتوقع أن تستمر لفترات طويلة.

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وهذه ثانى موجة حر تشهدها أوروبا فى شهر. ويعدّ تكاثر هذه الظواهر نتيجة مباشرة للاحترار المناخى وفقاً للعلماء، مع ازدياد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، من حيث شدتها ومدتها وتكرارها، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.https://twitter.com/i/status/1549425248340250625