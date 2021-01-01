«التعليم» تحسم موعد بداية العام الدراسى الجديد 2022/2023

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد انطلاق العام الدراسى الجديد 2022/2023، بعد غد الخميس 21 يوليو الجارى.

ويعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، الخريطة الزمنية للعام الدراسى، والتى تتضمن موعد بداية الامتحانات، وعدد أيام الدراسة بكل فصل دراسى، ومواعيد الامتحانات لمختلف المراحل، والإجازات التى يتخللها العام، وذلك عقب اجتماع المجلس، الذى يعقد فى إجازة نهاية كل عام دراسى.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن الوزارة تستعد لإعلان 4 أخبار تهم أولياء الأمور والطلاب نهاية الأسبوع الجارى، هى: خريطة العام الدراسى الجديد 2022/2023، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وآليات التظلمات على النتائج، وجدول امتحانات الدور الثانى.

ومن المتوقع أن ينطلق العام الدراسى الجديد 2022/2023، فى بداية الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر سبتمبر المقبل.

المصدر: mobtada

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