تعرف عليها .. السيسي يُصدر 10 قوانين جديدة



الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي



نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 10 قوانين جديدة أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل أرقام 137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 لسنة 2022.



وتناول العدد:



قانون رقم 137 لسنة 2022 بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2022/2023.

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قانون رقم 138 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية للسنة المالية 2022/2023.قانون رقم 139 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2023.قانون رقم 140 لسنة 2022 بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج لليجون للسنة المالية 2022/2023.قانون رقم 141 لسنة 2022 بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2022/2023.قانون رقم 142 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2022/2023.قانون رقم 143 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2022/2023.قانون رقم 144 لسنة 2022 بربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2022/2023.قانون رقم 145 لسنة 2022 بربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية للسنة المالية 2022/2023.قانون رقم 146 لسنة 2022 بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023.