عقيد أمريكي : بايدن يخسر الحرب بالوكالة في أوكرانيا

أعرب العقيد دوغلاس ماكغريغور، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، المصمم على خوض حربه بالوكالة مع روسيا حتى النهاية، أخذ يخسر المعركة من أجل أوكرانيا.
وأضاف في مقالة لمجلة The American Thinker: "بات حصان بايدن المحبوب، حلف الناتو يلهث أنفاسه الأخيرة. والشيء الوحيد الذي يتراجع بشكل أسرع من شعبية بايدن، هو اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا".
ووفقا له، تتمثل مشكلة الناتو في أن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن عقوبات بايدن ضد روسيا، تهدد أوروبا بكارثة اقتصادية هائلة.
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