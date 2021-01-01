تم اعتماد هاتف Samsung Galaxy A04s من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

لبعض الوقت ، كانت سامسونج تعمل على اثنين من الهواتف منخفضة التكلفة للغاية بالإضافة إلى الرائدين القادم Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 ، وقد حصل أحد هذه الهواتف الاقتصادية الآن على شهادة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).
تم اعتماد هاتف ذكي برقم الطراز SM-A047FN من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ، ومن المتوقع إطلاقه باسم Galaxy A04s جنبًا إلى جنب مع Galaxy A04 في المستقبل القريب. هذه ليست أول شهادة مهمة حصل عليها Galaxy A04s ، ووفقًا لـ 91Mobile ، بدأت سامسونج مؤخرًا في اختباره في الهند ويمكن أن تطلقه في كل من متغيرات LTE و 5G.
ومع ذلك ، فإن إصدار 5G هذا لم يظهر بعد في المعايير. من ناحية أخرى ، ظهر متغير 4G (الذي سنفترض أنه SM-A047FN) ، في عدد قليل من المظاهر ، بما في ذلك التوقف في Geekbench الذي كشف أنه مدعوم بمعالج Exynos 850.
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