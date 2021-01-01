تم اعتماد هاتف Samsung Galaxy A04s من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تم اعتماد هاتف Samsung Galaxy A04s من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

صورة الخبر: Samsung Galaxy A04s
Samsung Galaxy A04s

لبعض الوقت ، كانت سامسونج تعمل على اثنين من الهواتف منخفضة التكلفة للغاية بالإضافة إلى الرائدين القادم Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 ، وقد حصل أحد هذه الهواتف الاقتصادية الآن على شهادة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

تم اعتماد هاتف ذكي برقم الطراز SM-A047FN من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ، ومن المتوقع إطلاقه باسم Galaxy A04s جنبًا إلى جنب مع Galaxy A04 في المستقبل القريب. هذه ليست أول شهادة مهمة حصل عليها Galaxy A04s ، ووفقًا لـ 91Mobile ، بدأت سامسونج مؤخرًا في اختباره في الهند ويمكن أن تطلقه في كل من متغيرات LTE و 5G.

ومع ذلك ، فإن إصدار 5G هذا لم يظهر بعد في المعايير. من ناحية أخرى ، ظهر متغير 4G (الذي سنفترض أنه SM-A047FN) ، في عدد قليل من المظاهر ، بما في ذلك التوقف في Geekbench الذي كشف أنه مدعوم بمعالج Exynos 850.

من المتوقع أن تشتمل المواصفات الأخرى على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 غيغابايت ، وذاكرة تخزين بسعة 64 غيغابايت ، ونظام Android 12 مع واجهة One UI Core 4.1 خارج الصندوق ، وشاشة HD + مقاس 6.5 بوصة ، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

يجب أن تظهر المزيد من التفاصيل قريبًا بمجرد اقترابنا من الإعلان الرسمي.

المصدر: tech1new

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تم اعتماد هاتف Samsung Galaxy A04s من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86211

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager