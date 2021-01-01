تطلق Oppo هاتفي Oppo Reno8 Pro وReno8 للأسواق العالمية

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أعلنت Oppo اليوم عن إطلاق هواتف Oppo Reno8 Pro بمعالج Dimensity 8100 وReno8 بمعالج Dimensity 1300 للأسواق العالمية،



هاتف Oppo Reno8 Pro



ينطلق هاتف Oppo Reno8 Pro بمعالج Dimensity 8100-Max المميز بدقة تصنيع 5 نانومتر التي تتضمن 4 من أنوية Cortex-A78 و4 من أنوية A55، وكرت شاشة Mali-G610 MC6.

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كما يضم الهاتف رقاقة MariSilicon X المطورة من Oppo، والتي تعمل على دعم معالجة الصور بكفاءة أعلى، أيضاً يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2412 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، ودعم محتوى HDR10+.أيضاً يدعم Reno8 Pro مع نمط معدل تحديث 90Hz، كما ينطلق هاتفي Reno8 بإعدادات الكاميرة ذاتها التي تشمل مستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع عدسات 7P، مع ضبط تلقائي PDAF، وتثبيت مزدوج ISO، وعمق ألوان 12بت.كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر IMX355 بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا فائقة الإتساع، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بلقطات macro بدقة 2 ميجا بيكسل.وتأتي كاميرة السليفي بدقة 32 ميجا بيكسل وفلاتر RGBW، كما يأتي إصدار Pro بمحرك X-axis لردود الفعل اللمسية، ويتوفر Oppo Reno8 في الأسواق بدءاً من 19 من يوليو.هاتف Oppo Reno8يأتي هذا الإصدار بمعالج Dimensity 1300، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما تنطلق الهواتف بواجهة ColorOS 12.1 ونظام تشغيل Android 12.ويضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما يتضمن كلا الهاتفين نمط “Ultra Clear Night Portrait” لتصوير Portrait إحترافي، كما يدعم الهاتفين بطارية بقدرة 4500 mAh، بتقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 80W.