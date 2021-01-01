هاتف Galaxy A23 5G في FCC بقدرة بطارية 5000 mAh

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صورة الخبر: Galaxy A23 5G
Galaxy A23 5G

تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy A23 5G خلال الفترة القادمة، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات FCC بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

ظهر هاتف Galaxy A23 5G في قاعدة بيانات FCC بأكثر من نموذج، حيث يدعم أحدهم شريحة SIM مزدوجة بنموذج رقم SM-A236 الذي يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 5 بنظاق ترددي مزدوج، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.0، وتقنية NFC، أيضاً يأتي الهاتف بفتحة لبطاقة microSD.

كما تدعم سامسونج هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W وهي تقنية الشحن ذاتها المميزة لإصدار 4G.

من جانب أخر يدعم هاتف A23 5G رقاقة معالج Snapdragon 695 وفقاً لتسريبات سابقة جاءت من Geekbench.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy A23 5G قريباً في أسواق أوروبا والسوق الهندي، مع توقعات إنطلاق الهاتف في بعض الأسواق الأخرى لاحقاً.

المصدر: بوابه المتميز

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