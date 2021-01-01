هاتف Galaxy A23 5G في FCC بقدرة بطارية 5000 mAh

تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy A23 5G خلال الفترة القادمة، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات FCC بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.
ظهر هاتف Galaxy A23 5G في قاعدة بيانات FCC بأكثر من نموذج، حيث يدعم أحدهم شريحة SIM مزدوجة بنموذج رقم SM-A236 الذي يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G.
من جانب أخر يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 5 بنظاق ترددي مزدوج، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.0، وتقنية NFC، أيضاً يأتي الهاتف بفتحة لبطاقة microSD.
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