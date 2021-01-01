تطلق Oppo رسمياً سماعة OPPO Enco X2 اللاسلكية

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صورة الخبر: OPPO Enco X2
OPPO Enco X2

أعلنت شركة Oppo عن سماعة OPPO Enco X2 اللاسلكية التي تأني بمحركات مزدوجة، وميزة إلغاء الضوضاء النشطة بمعدل 45 ديسيبل.

قدمت Oppo سماعة OPPO Enco X2 اللاسلكية، والتي تتضمن محرك ديناميكي 11مم، مع محرك planar diaphragm بحجم 6مم، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2، وتقنية LHDC 4.0، ودعم تنسيق AAC وSBC في الصوتيات.

كما تدعم السماعة اللاسلكية عدد من مستويات عزل الضوضاء والتي تشمل تقنية لعزل الضوضاء الذكية، وعزل فائق للضوضاء، عزل ضوضاء Moderate، وعزل ضوضاء Mild، مع دعم نمط شفاف، وتحسينات Vocal.

أيضاً تتضمن سماعة Enco X2 ثلاثة من الميكروفونات، كما تستخدم السماعة تقنية الذكاء الإصطناعي Bone Voiceprint لخفض الضوضاء أثناء المكالمات.

وتدعم السماعة اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 9.5 ساعة مع دعم إلغاء الضوضاء النشطة، ويصل عمر شحن السماعة إلى 40 ساعة مع الحافظة، ويمكن شحن السماعة لفترة 5 دقائق لعمر شحن يصل إلى ساعتين.

كما تدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C أو الشحن اللاسلكي عبر Qi، وتأتي السماعة بمعايير IP54 لمقاومة التعرق، وتتوفر بألوان الأسود والأبيض.

المصدر: بوابه المتميز

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