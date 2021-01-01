تطلق Oppo رسمياً سماعة OPPO Enco X2 اللاسلكية

أعلنت شركة Oppo عن سماعة OPPO Enco X2 اللاسلكية التي تأني بمحركات مزدوجة، وميزة إلغاء الضوضاء النشطة بمعدل 45 ديسيبل.
قدمت Oppo سماعة OPPO Enco X2 اللاسلكية، والتي تتضمن محرك ديناميكي 11مم، مع محرك planar diaphragm بحجم 6مم، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2، وتقنية LHDC 4.0، ودعم تنسيق AAC وSBC في الصوتيات.
كما تدعم السماعة اللاسلكية عدد من مستويات عزل الضوضاء والتي تشمل تقنية لعزل الضوضاء الذكية، وعزل فائق للضوضاء، عزل ضوضاء Moderate، وعزل ضوضاء Mild، مع دعم نمط شفاف، وتحسينات Vocal.
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