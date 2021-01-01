تسمح إنستجرام للمستخدمين بالتسوق عبر الرسائل المباشرة

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صورة الخبر: إنستجرام
إنستجرام

قالت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستجرام، إن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة.

وأضافت ميتا أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة.

وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل.

وتدعم هذه الخاصية مسعى ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بشأن التجارة الإلكترونية.

وقالت الشركة إن خاصية إنستجرام الجديدة ستسمح أيضا باستخدام خدمة "ميتا باي" للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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