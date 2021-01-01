الخميس المقبل اقتران كوكبي ثلاثي للقمر والمريخ وأورانوس

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قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية د.أشرف تادروس، إن السماء تشهد يوم 21 و22 يوليو ، اقتران القمر والمريخ وأورانوس



وأضاف "يقترن القمر مع كوكب المريخ في هذين اليومين ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 1:00 بعد منتصف الليل ، يكون القمر عن يمين المريخ يوم 21 ، ثم على يسار المريخ يوم 22 يوليو حيث يكون في هذا اليوم مقترنا أيضا بكوكب أورانوس ولكننا لا نستطيع رؤيته بالعين المجردة ، إذ يحتاج الأمر إلى تلسكوب صغير او نظارة معظمة ، ويظل المشهد مرئيا بالسماء حتى صباح اليوم التالي .



وأكد أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

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وتابع: «يرجى الوضع في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء».