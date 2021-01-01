الخميس المقبل اقتران كوكبي ثلاثي للقمر والمريخ وأورانوس

آخر الأخبارعلم وتقنية › الخميس المقبل اقتران كوكبي ثلاثي للقمر والمريخ وأورانوس

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية د.أشرف تادروس، إن السماء تشهد يوم 21 و22 يوليو ، اقتران القمر والمريخ وأورانوس

وأضاف "يقترن القمر مع كوكب المريخ في هذين اليومين ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 1:00 بعد منتصف الليل ، يكون القمر عن يمين المريخ يوم 21 ، ثم على يسار المريخ يوم 22 يوليو حيث يكون في هذا اليوم مقترنا أيضا بكوكب أورانوس ولكننا لا نستطيع رؤيته بالعين المجردة ، إذ يحتاج الأمر إلى تلسكوب صغير او نظارة معظمة ، ويظل المشهد مرئيا بالسماء حتى صباح اليوم التالي .

وأكد أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

وتابع: «يرجى الوضع في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء».




المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الخميس المقبل اقتران كوكبي ثلاثي للقمر والمريخ وأورانوس

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33200

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager