بسبب تيك توك جوجل في ورطة

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تخشى عملاقة البحث، شركة جوجل الأمريكية من النمو المتزايد لتطبيق الفيديو الصيني، تيك توك TikTok ، حيث أصبح التطبيق يجذب المراهقين والشباب وهم الفئة الأعظم من مستخدمي الإنترنتن ليس فقط لمشاهدة الفيديوهات القصيرة وإنما للبحث أيضا.



وكشف النائب الأول لرئيس شركة جوجل، برابهاكار راجافان، أن ما يقرب من 40 % من الشباب ، عندما يبحثون عن مكان لتناول الغداء ، لا يذهبون إلى خرائط جوجل أو بحث جوجل ولكنهم يذهبون إلى تطبيقات تيك توك وإنستجرام.



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وفقا لموقع Livemint فإن تيك توك يشكل تهديدا كبيرا بالنسبة لجوجل لأنه لم يكتفي فقط بالفيديوهات ، وإنما انتقل أيضا إلى أنشطة البحث، وهو الأمر الذى يوضح خطورة تيك توك على جوجل وتوغله بشكل كبير في سنوات قليلة.وقال Prabhakar Raghavan ، برابهاكار راجافان إن الشباب يهتمون بشكل عام بأشكال أكثر ثراءً بصريًا لاكتشاف المعلومات، حيث يفضل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا الذهاب إلى تيك توك عندما يبحثون عن أماكن للتنزه أو أى أنشطة أخرى.وأضاف "لا يميل هؤلاء المستخدمون من الشباب إلى كتابة الكلمات الرئيسية ، بل يتطلعون إلى اكتشاف المحتوى بطرق جديدة وأكثر شمولاً"، كما أن الشباب يهتمون عمومًا "بأشكال غنية بصريًا" لاكتشاف المعلومات ، وفي المستقبل ، سيغير مطلبهم على المحتوى المرئي بحث جوجل.وفي العام الماضي ، صرحت شركة جوجل أنهم يعملون على صفقات تسمح لهم بفهرسة مقاطع فيديو إنستجرام و تيك توك في بحث جوجل.و في الوقت الحالي ، يمكن للمستخدم إدخال بحث عن كلمة رئيسية متبوعة بكلمة "TikTok" تيك توك وسيعيد محرك بحث جوجل صفوفًا من نتائج مقاطع فيديو تيك توك قبل أي صفحات ويب قياسية.