كلب آلي يتعلم المشي

كشف العلماء عن كلب آلي يمكنه تعليم نفسه المشي والتدحرج والتغلب على عقبات معينة في غضون ساعة فقط.
نشر الباحثون مقطع فيديو، شوهد الروبوت رباعي الأرجل للوهلة الأولى وهو يرفرف بساقيه في الهواء ويكافح - ولكن بعد 10 دقائق فقط يمكنه اتخاذ خطوات - وبمرور ساعة واحدة يمشي بسهولة تامة، ويتدحرج من إلى الخلف وحتى أثناء التنقل تم ضربه بعصا من قبل أحد الباحثين.
https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/07/18/1318892069922127215/636x382_MP4_1318892069922127215.mp4
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