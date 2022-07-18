كلب آلي يتعلم المشي

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كلب آلي

كشف العلماء عن كلب آلي يمكنه تعليم نفسه المشي والتدحرج والتغلب على عقبات معينة في غضون ساعة فقط.

نشر الباحثون مقطع فيديو، شوهد الروبوت رباعي الأرجل للوهلة الأولى وهو يرفرف بساقيه في الهواء ويكافح - ولكن بعد 10 دقائق فقط يمكنه اتخاذ خطوات - وبمرور ساعة واحدة يمشي بسهولة تامة، ويتدحرج من إلى الخلف وحتى أثناء التنقل تم ضربه بعصا من قبل أحد الباحثين.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/07/18/1318892069922127215/636x382_MP4_1318892069922127215.mp4

على عكس العديد من الروبوتات، لم يُعرض على هذا الروبوت ما يجب فعله مسبقًا في محاكاة الكمبيوتر.

عمل دانيجار هافنر، باحث الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا ، بيركلي ، مع زملائه لتدريب الروبوت باستخدام التعلم المعزز.

يتعلق هذا النوع من التعلم الآلي بخوارزميات التدريب من خلال مكافأتهم على اتخاذ إجراءات معينة في بيئتهم.

استخدم الفريق خوارزمية تسمى Dreamer تعمل من التجارب السابقة لبناء نموذج للعالم الحقيقي وتسمح أيضًا للإنسان الآلي بإجراء حسابات التجربة والخطأ.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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