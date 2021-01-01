وضع أمان وحماية فولاذية لهواتف آيفون..«Lockdown Mode»..

أعلنت شركة آبل APPLE، المصنعة لهاتف آيفون IPHONE أن نظام التشغيل iOS 16 الذي سيتم إطلاقه قريبًا سيتضمن ميزة جديدة تسمى Lockdown Mode.
وستوفر ميزة أمان نظام التشغيل المرتقب iOS 16 حماية إضافية للمستخدمين الذين قد يكونون في خطر من الهجمات الإلكترونية المستهدفة التي تتضمن برامج التجسس.
وقد وصف آبل Apple، وضع الحماية Lockdown بأنه الأول من نوعه، وقال إيفان كرستيتش، رئيس هندسة وهندسة الأمن في آبل Apple: "وضع القفل هو قدرة رائدة تعكس التزامنا الراسخ بحماية المستخدمين حتى من أندر الهجمات وأكثرها تعقيدًا".
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