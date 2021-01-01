وضع أمان وحماية فولاذية لهواتف آيفون..«Lockdown Mode»..



Lockdown Mode Lockdown Mode

أعلنت شركة آبل APPLE، المصنعة لهاتف آيفون IPHONE أن نظام التشغيل iOS 16 الذي سيتم إطلاقه قريبًا سيتضمن ميزة جديدة تسمى Lockdown Mode.



وستوفر ميزة أمان نظام التشغيل المرتقب iOS 16 حماية إضافية للمستخدمين الذين قد يكونون في خطر من الهجمات الإلكترونية المستهدفة التي تتضمن برامج التجسس.



وقد وصف آبل Apple، وضع الحماية Lockdown بأنه الأول من نوعه، وقال إيفان كرستيتش، رئيس هندسة وهندسة الأمن في آبل Apple: "وضع القفل هو قدرة رائدة تعكس التزامنا الراسخ بحماية المستخدمين حتى من أندر الهجمات وأكثرها تعقيدًا".

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وأشار «كرستيتش»، إلى أن وضع القفل ليس متاحًا للجميع، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي آيفون IPHONE لن يكونوا أبدًا ضحية للهجمات الإلكترونية عالية الاستهداف، مثل هجوم "النقرة الصفرية" باستخدام برنامج التجسس Pegasus.