يحصل تطبيق خرائط أبل على ميزات جديدة



تطبيق خرائط أبل تطبيق خرائط أبل

حصل تطبيق خرائط أبل مع تحديث IOS 16 على واحدة من أكثر الميزات المتوقعة التي لطالما طلبها المستخدمون؛ وهي القدرة على إضافة التوجيه متعدد التوقفات على التطبيق.



ويقدم التطبيق أيضًا بعض التحسينات الرائعة، حيث يمكن للمستخدمين أخيرًا إجراء معاينة بفضل الإصدار التجريبي العام من نظام التشغيل المتاح الآن.



يعد التوجيه متعدد التوقفات أحد أهم الميزات الموجودة بالتطبيق، فباستخدام ذلك يمكنك إضافة محطات متعددة على طول طريق القيادة في التطبيق بالإضافة إلى ذلك يمكنك التخطيط لمسار به عدة نقاط توقف على جهاز ماك الخاص بك وستتم مزامنته مع جهاز آيفون.

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يضيف التطبيق أيضًا ميزة أسعار العبور، والتي من خلالها ستتمكن من معرفة تكلفة رحلتك مع أسعار العبور.هناك أيضًا ميزة تساعدك على إضافة بطاقات ترانزيت إلى Wallet ومشاهدة الأرصدة المنخفضة، وتجديد بطاقتك، كل ذلك دون مغادرة التطبيق.