تسريبات عن تصميم آيفون 14 برو ماكس



آيفون 14 برو ماكس آيفون 14 برو ماكس

كشفت تسريبات جديدة عن تصميم هاتف Apple iPhone 14 Pro Max ، أنه سيكون أكثر سمكًا وعرضًا من الإصدار السابق.



يوضح مخططًا ورقيًا (عبر AppleInsider ) تصميم وقياسات جهاز iPhone 14 Pro Max ، حيث يأتي بمقاس 6.7 بوصة.



أشارت التسريبات السابقة إلى أن عرض iPhone 14 Pro Max سيكون 77.58 ملم ، بينما يوضح هذا الرسم البياني أنه سيكون بعرض 78.78 ملم، هذا من شأنه أن يجعل الهاتف أعرض قليلاً من iPhone 13 Pro Max الذي يبلغ عرضه 78.1 ملم.

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جانب آخر من جوانب التصميم من المحتمل أن يتغير هو سمك الهاتف، يبلغ سمك جهاز iPhone 13 Pro Max 7.65 مم ، من المتوقع أن سمك خليفته سيكون 7.85 مم، مع جزء الكاميرا ، سيكون عمقها 12.02 ملم.يبدو زيادة أبعاد النتوء لاستيعاب الكاميرا الجديدة عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل والتي يمكن أن تساعد iPhone 14 Pro Max في أن يصبح أفضل كاميرا هاتف ذكي في عام .يتغير ارتفاع الهاتف عند مقارنته بالطراز السابق (160.71 ملم لجهاز iPhone 14 Pro Max مقابل 160.8 ملم لجهاز iPhone 13 Pro Max).من المتوقع أيضًا أن يكون لجهاز iPhone 14 Pro مقاس 6.1 بوصة تصميم مشابه، وجهاز iPhone 14 بحجم 6.1 بوصة و iPhone 14 Max بحجم 6.7 بوصة ، سوف يلتزم بالنتوء ومن المحتمل أيضًا ألا يحصل على مستشعر كاميرا رئيسي جديد.تحصل جميع الهواتف في سلسلة آيفون 14 على كاميرا سيلفي محسّنة بالإضافة إلى ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.تقول التقارير أيضًا أن الطرازات المتميزة فقط هي التي ستحصل على شريحة A16 Bionic ، قد تؤدي هذه التغييرات إلى ارتفاع الأسعار ولكن لا يبدو أن Apple تعتقد أن هذا سيؤثر على المبيعات.ومن المتوقع أن تكشف شركة آبل عن هواتف iPhone 14 في 13 سبتمبر، مع ثلاثة طرازات من ساعات Apple ، بما في ذلك Series 8 .