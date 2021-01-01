زيادة أسعار سيارات تويوتا موديل 2022..تصل إلى 50 ألف جنيه..



تويوتا تويوتا

كشفت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للسيارات اليابانية تويوتا في مصر، عن ارتفاع اسعار سيارات تويوتا موديل 2022، بقيم تتراوح ما بين 35 ألف جنيه، إلى 50 ألف جنيه، على كافة طرازاتها المتاحة داخل الأسواق المصرية.



أسعار سيارات تويوتا كورولا 2022

حيث صعدت أسعار تويوتا كورولا إلى 387 ألف جنيه، بدلا من 352 ألف جنيه، وارتفعت الفئة الثانية إلى 425 ألف جنيه، مقابل 390 ألفاً ، وسجلت الفئة الثالثة 428.950 جنيه، بدلا من 393.600 جنيه، وبلغت الفئة الرابعة 460 ألف جنيه، مقارنة بـ 425 ألف جنيه سابقاً.



وقفزت أسعار الفئة الخامسة من تويوتا كورولا موديل 2022، إلى 463.950 جنيه، بدلاً من 428.600 جنيه، والفئة السادسة وصلت إلى 480 ألف جنيه، مقارنة 445 ألف ، والفئة السابعة 500 ألف جنيه، بدلاً من 465 ألف، والفئة الثامنة 525 ألف جنيه، بدلا من 490 ألف، والفئة التاسعة 534 ألف جنيه، مقابل 499 ألفاً.

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أسعار تويوتا بيلتا موديل 2022وسجلت سيارات تويوتا بيلتا موديل 2022 في الفئة الأولى سعر 320 ألف جنيه، بدلاً من 285 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية بنحو 365 ألف جنيه، مقارنة بـ 320 ألف جنيه.سيارات تويوتا روميونبلغت أسعار تويوتا روميون موديل 2022، للفئة الأولى 380 ألف جنيه، مقارنة 340 ألف جنيه، فيما بلغت اسعار الفئة الثانية بقيمة 350 ألف جنيه، بدلاً من 310 ألف جنيه.أسعار تويوتا راش موديل 2022بينما حصلت تويوتا راش موديل 2022، في الفئة الأولى على سعر 410 آلاف جنيه، مقارنة بـ 370 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية بنحو 430 ألف جنيه، بدلاً من 390 ألف جنيه.تويوتا فورتشنر موديل 2023سعر تويوتا فورتشنرأما تويوتا فورتشنر موديل 2023 فتفاوت ارتفاعاتها بين 40 و 50 ألف جنيه؛ فجاءت الفئة الأولى بسعر 990 ألف جنيه، بدلاً من 950 ألف، وقدرت أسعار الفئة الثانية بنحو مليون و 140 ألف جنيه، مقارنة بنحو مليون و 100 ألفاً، في حين بلغت الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً سعر مليون و 190 ألف جنيه، مقارنة مليون و 140 ألف جنيه.