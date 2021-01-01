زيادة أسعار سيارات تويوتا موديل 2022..تصل إلى 50 ألف جنيه..

كشفت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للسيارات اليابانية تويوتا في مصر، عن ارتفاع اسعار سيارات تويوتا موديل 2022، بقيم تتراوح ما بين 35 ألف جنيه، إلى 50 ألف جنيه، على كافة طرازاتها المتاحة داخل الأسواق المصرية.
أسعار سيارات تويوتا كورولا 2022
حيث صعدت أسعار تويوتا كورولا إلى 387 ألف جنيه، بدلا من 352 ألف جنيه، وارتفعت الفئة الثانية إلى 425 ألف جنيه، مقابل 390 ألفاً ، وسجلت الفئة الثالثة 428.950 جنيه، بدلا من 393.600 جنيه، وبلغت الفئة الرابعة 460 ألف جنيه، مقارنة بـ 425 ألف جنيه سابقاً.
وقفزت أسعار الفئة الخامسة من تويوتا كورولا موديل 2022، إلى 463.950 جنيه، بدلاً من 428.600 جنيه، والفئة السادسة وصلت إلى 480 ألف جنيه، مقارنة 445 ألف ، والفئة السابعة 500 ألف جنيه، بدلاً من 465 ألف، والفئة الثامنة 525 ألف جنيه، بدلا من 490 ألف، والفئة التاسعة 534 ألف جنيه، مقابل 499 ألفاً.
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