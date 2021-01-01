تكشف هوندا النقاب عن CR-V موديل 2023 الكروس أوفر

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صورة الخبر: هوندا
هوندا

كشفت Honda عن الجيل السادس من سيارتها الأكثر مبيعا وهي CR-V 2023 وهي من فئة الكروس أوفر ومن المقرر طرحها للبيع هذا الصيف للعام الجاري.

وتأتي CR-V 2023 بتصميم أكبر حجما عن الجيل السابق ومظهر أكثر جرأة ومقصورة داخلية مُحدثة وأكثر تطورًا ويتميز تصميم CR-V الداخلى بأنه مشابه كثيرا لمقصورة Civic.

كما تأتي هوندا CV-R موديل 2023 بمحرك ب4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني ويولد قوة 190 حصان وعزم 179 رطل بالقدم مع ناقل حركة CVT ولإصدار Sport Touring فتتمتع بمجموعة نقل حركة هجينة تتضمن محرك 4 اسطوانات سعة 2.0 لتر مع محركين كهربائيين يولدان قوة 204 حصان و 247 رطل قدم.

ويمكن للعميل الاختيار بين الدفع بالعجلات الأمامية أو الدفع الرباعي.

المصدر: Nile Motors

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