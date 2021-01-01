دراجة التخيلية موديل M تستلهم من تيسلا سايبرترك

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صورة الخبر: تيسلا سايبرترك
تيسلا سايبرترك

تستمر التصاميم التخيلية المستندة إلى بيك أب تيسلا سايبرترك المثيرة للجدل، وتأتي دراجة موديل M لتظهر فكرة مصممها Rodriguez Gomez.

قال Gomez “في المستقبل القريب ستعني الزيادة الهائلة في عدد السكان إلى جانب ثقافة الاستهلاك الهائل الحاجة إلى وسائل نقل فردية متعددة الوظائف وفعالة وصديقة للبيئة”.

حاول المصمم جعل موديل M أكثر من مجرد وسيلة نقل يومية حيث صممت لتحمل مساحة تخزين قابلة للإزالة لتستخدم كحقيبة ظهر. وحمل التصميم زر تشغيل وإطفاء يعمل جهاز منع سرقة.

في الوقت الراهن، لا يزال جمهور تيسلا ينتظر سيارة البيك أب الحقيقة من الشركة، وويبدو أن تيسلا ستفي بوعدها أخيراً.

المصدر: سعودى شفت

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