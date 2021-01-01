فورد F-150 رابتور R بقوة 700 حصان

وصلت فورد F-150 رابتر R أخيرًا بمحركها V8 سوبرتشارج لتكون “رابتور R هي اللعبة المطلقة لدينا” كما يقول Carl Widmann رئيس فورد Performance.
كما كان متوقعاً شاركت فورد محرك موستانج شيلبي GT 500، والذي حصل بدوره على تعديلات ليناسب سيارة البيك أب. ينتج المحرك الآن 700 حصان و868 نيوتن-متر. وصمم المحرك لزيادة مدى السيارة على الطرق الوعرة.
إلى جانب المحرك القوي، فإن نظام التعليق هو الجزء الأبرز التالي في السيارة، تقول فورد أن السيارة مستوحاة من سلسلة سباقات باجا على الطرق الوعرة، ويأتي نظام التعليق الخلفي بخمس وصلات. وتوفر السيارة ما يصل لـ13.1 إنش، وتأتي السيارة بإطارات قياس 37 إنش للطرق الوعرة.
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