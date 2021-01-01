تويوتا كراون تنطلق في ثوب هجين لأول مرة



تويوتا كراون تويوتا كراون

كشفت شركة السيارات اليابانية منذ أيام قليلة عن النسخة الأحدث من طرازها تويوتا كراون الجديدة كلياً؛ حيث أعلنت الشركة عن إطلاقة جديدة للطراز التاريخي لها من خلال أربعة إصدارات ذات أحجام مختلفة، بدأت من حجم الكروس أوفر وهو الذي كشفت عن تفاصيله، بالإضافة إلى الحجم الرياضي متعدد الاستخدامات SUV، وثالث من فئة السيدان، ونسخة رابعة واجن.



محركات تويوتا كراون الجديدة



وتأتي تويوتا كراون الجديدة كلياً في نسختها الكروس أوفر في ثوب هجين يجمع بين محرك احتراق مع مجموعة من المحركات الكهربائية لتمتزج قوتهم معاً في أداء قوي بانبعاثات أقل، وتوفر الشركة عدة اختيارات من المحركات؛ الأول يتكون من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 184 حصان، يعمل معه محركين كهربائيين يضيفان قوة 161 حصان في الأمام و54 حصان في الخلف، ويتصل بهم ناقل حركة CVT إلكتروني، تدعمهم بطارية ثنائية القطب عالية الجهد.

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ويأتي الاختيار الثاني أيضاً بأربعة أسطوانات بينما تبلغ سعته 2.4 لتر يزيد من قوته شاحن توربو أكثر قوة يولد 268 حصان، يدعمه محركين كهربائيين الأول يولد قوة 82 حصان ويزيد من عزم الدوران إلى أقصى حد، ويولد الثاني قوة 79 حصان، ويتصل بهم ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، تدعمهم البطارية ثنائية القطب.التصميم الخارجيتويوتا كراون كروس أوفر 2023أما عن التصميم الجديد للسيارة؛ فتأتي تويوتا كراون الكروس أوفر بارتفاع أعلى عن الأرض، بطول إجمالي يصل إلى 4,928 مم وعرض 1,839 مم وارتفاع كلي 1,539 مم، وتقف على قاعدة عجلات طولها 2,850 مم.وتأتي مقدمة السيارة بتصميم جريء يظهر في مصابيح رفيعة مع شبكة أمامية عريضة، يعلوهم زجاج أمامي يلتقي بالسقف المائل ينتهي في خلفية السيارة بجناح صغير، ليحد أسفله إضاءة بعرض السيارة تتوسطها علامة تويوتا، بينما تختفي فتحات العادم تماماً من التصميم الجديد، وتتاح الفئات بجنوط قياس 19 أو 21 بوصة.تجهيزات السلامة في تويوتا كراونوكعادة الشركة اليابانية؛ تأتي معايير السلامة في أولويات منتجاتها، فتتوفر تويوتا كراون بمجموعة من أنظمة القيادة المساعدة؛ جاء في مقدمتها نظام تحذير ما قبل الاصطدام مع الكشف عن المشاة، نظام تنبيه مغادرة المسار مع مساعد التوجيه، نظام الحفاظ على المسار، نظام التحكم في السرعة الراداري، ومساعد إشارات الطريق، وتذكير المقاعد الخلفية، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية.تويوتا كراون كروس أوفر 2023كما أعلنت الشركة أنها ستوفر لعملائها اشتراك تجريبي لمدة عام في نظام دعم Toyota Safety Connect الخاص بالمساعدة في حالات الطوارئ على الطريق، كما يقدم خدمة إمكانية تحديد موقع السيارة في حالة السرقة.المقصورة الداخلية وتجهيزات الرفاهيةأما عن الرفاهية في تويوتا كراون كروس أوفر الجديدة كلياً؛ فتأتي مدعمة بنظام ترفيهي يدعم الأوامر الصوتية عبر مساعد ذكي، مزود بشاشة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة العدادات الرقمية بنفس القياس.وزودت المقصورة الداخلية بمقاعد أمامية مدفأة مع تعديل كهربائي في ثمانية اتجاهات، وتكييف هواء ثنائي المناطق، وشاحن لاسلكي، مع زجاج عازل للصوت يعمل على تقليل الضوضاء، بينما يأتي النظام الصوتي في الداخل بعدد 6 مكبرات صوتية.السعر وخطط البيع والانتشاروأعلنت تويوتا أنها ستبدأ في بيع كراون الكروس أوفر في اليابان بأسعار تتراوح ما بين 4,350,000 ين ياباني (أي ما يعادل 594,621 جنيه مصري) إلى 6,400,000 ين (أي 874,845 جنيه)، وستتاح عبر ثلاثة نسخ هي كروس أوفر X وكروس أوفر G وكروس أوفر RS كلها بمحركات هجينة.كما تعتزم الشركة الكشف عن السيارات الثلاث الأخرى من كراون تباعاً، مع خطة للبيع والانتشار في 40 دولة حول العالم.