سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهد سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1714 دولارًا للأوقية، وتعاملات السوق المحلية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 652 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 836 جنيها وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 975 جنيها، ينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1114 جنيها.



أسعار سبائك الذهب اليوم



سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5570 جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11140جنيها، وسجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22280 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7800جنيه.ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد الهبوط الكبير في الأسبوع الماضي، في ظل تراجع الدولار الأمريكي، حيث خفض المستثمرون توقعاتهم برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل.أسعار الدولار في البنوك اليومشهدت أسعار الدولار، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة، حيث سجل نحو 18.85جنيه للشراء، و 18.91جنيه للبيع.