وزارة التخطيط: الدولة تدعم الإسكان ومحدوى الدخل بـ11.6 مليار جنيه خلال 8 سنوات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › وزارة التخطيط: الدولة تدعم الإسكان ومحدوى الدخل بـ11.6 مليار جنيه خلال 8 سنوات

صورة الخبر: وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

دعمت الدولة المصرية الاسكان الاجتماعى ومحدوى الدخل خلال ال 8 سنوات الماضية بقيمة 11.6 مليار جنيه، مقارنة بـ8.3 مليار خلال الـ8 سنوات التى سبقتها بمعدل نمو بلغ حوالى 40%.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المستفيدين بلغ 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه.

وأكدت التخطيط فى تقريرها، أن كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، تهدف بشكل رئيسى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك جلياً فى حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التى وجهتها الدولة، للتوسع فى خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير المناطق العشوائية والنقل، خلال الثمان سنوات الماضية، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التى سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%، ويتناول التقرير التالى بشكلٍ مُفصل جهود الدولة فى تنفيذ 25 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 100مشروعاً استراتيجياً تم تنفيذها فى المجالات الأساسية، التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، خلال الثمان سنوات الماضية.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزارة التخطيط: الدولة تدعم الإسكان ومحدوى الدخل بـ11.6 مليار جنيه خلال 8 سنوات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71609

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager