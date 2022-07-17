الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 55.8 مليار جنيه قيمة أرباح الصناعات التحويلية في مصر 2020



الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري عام 2020، ومن بين أهم المؤشرات ما يلي:



- بلغت قيمة الأصـول الثـابتـة 721.3 مليار جنيه عام 2020 مقـابل 764.9 مليار جنيه عام 2019، بنسبة انخفاض قـدرهـا 5.7? وتركز هذا الانخفاض في قطـاع المعلومات والاتصالات خاصـة نشـاط الاتصالات.



55.8 مليار جنيه أرباح محققة

- بلغت قيمة رأس المال المستثمر 1010.3 مليار جنيه عام 2020 مقابل 1002.0 مليار جنيه عام 2019، بنسبـة زيـادة قـدرها 0.8?، وتركزت هـذه الـزيـادة في قطاع الصناعات التحـويـليـة خاصـة نشـاط صناعـة المنتجات الغذائية.

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- بلغت قيمة الأرباح المحققة 55.8 مليار جنيه عام 2020 مقابل 50.9 مليار جنيه عام 2019، بنسبـة زيادة قـدرها 9.6?، وتركز هذا الارتفاع في قطـاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.269.2 مليار جنيه رأس مال مدفوع بقطاع الصناعات التحويلية- بلـغ رأس المال المدفوع 269.2 مليار جنيه عـام 2020 مقـابـل 256.5 مليار جنيه عام 2019، بنسبـة زيادة قـدرهـا 4.9?، وتركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعـات التحـويليـة خاصـة نشـاط صنـاعـة الفلزات القاعدية.722.7 مليار جنيه قيمة المشروعات تحت التنفيذ- بلغـت قيمـة المشروعـات تحـت التنفيذ 722.7 مليار جنيـه عام 2020 مقـابـل 717.9 مليـار جنيـه عـام 2019، بنسبـة زيادة قـدرها 0.7?، وتركزت هذه الزيادة في قطـاع الصناعـات التحـويليـة وخـاصـة نشـاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.- بلغت جملة إيرادات النشاط الجاري 627.7 مليار جنيـه عام 2020 مقـابل 647.1 مليـار جنيه عام 2019 بنسبـة انخفاض قـدرهـا 3?، وتركز هذا الانخفاض في قطـاع المعلومات والاتصالات خاصة نشـاط الاتصالات.