غرامة جمركية 1800 دولار لعدم الكشف عن محتوى «ساندويتش»

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صورة الخبر: ساندويتش
ساندويتش

فرضت السلطات الأسترالية غرامة قدرها 1800 دولار أمريكي على فتاة وصلت إلى البلاد، وكانت تحمل بقايا ساندويتش لم تتمكن من إطلاع الجمارك الأسترالية على طبيعة محتواها.

وقالت التيك توكر جيسيكا لي، 19 سنة، إنها تعرضت لغرامة شديدة لفشلها في الإفصاح عن مكونين لموظفي الجمارك بعد عودتها إلى أستراليا من رحلة إلى أوروبا.

وأفادت بأنها لم تدرك أنه كان عليها تضمين الساندوتش في البيانات عندما ملأت بيانها الجمركي واشترت جيسيكا لي الساندويتش من مطار سنغافورة، قبل سفرها إلى أستراليا، وأكلت نصفه قبل الصعود للرحلة الجوية، واحتفظت بالنصف الآخر داخل حقيبتها بالطائرة.وعند وصولها إلى أستراليا تلقت نموذج إعلان بغرامة قدرها 2664 دولاراً أسترالياً، بما يعادل حوالي 1800 دولار أمريكي، لسفرها حاملة «عناصر تشكل مخاطر بيولوجية لم يتم الإفصاح عنها لسلطات المطار»، وفق «روسيا اليوم».

وكانت المسافرة تحمل في حقيبتها «بقايا الساندويتش» التي تحمل قطعاً من «الدجاج والخس»، ولم تفصح عن ذلك لسلطات المطار.

وفضلاً عن الغرامة، يمكن أن يتعرض المسافر الذي يفشل في التصريح عن العناصر التي قد تشكل «مخاطر أمنية بيولوجية» عند دخوله أستراليا إلى إجراءات عقوبة مدنية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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