فيديو .. خالد الجندي يشيد بشاب ختم القرآن الكريم في 7 ساعات



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالشاب الذي ختم القرآن الكريم في 7 ساعات.



ختم القرآن الكريم في 7 ساعات

وقال خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقون على شاشة دي ام سي: “ ربنا يرحم والديه في الدنيا والآخرة، شاب اسمه محمد صقر فاز بجائزة تلاوة القرآن دون أخطاء في سبع ساعات متصلة، وهذا أمر ما شاء الله، قرأ 600 صفحة في سبع ساعات”.



كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن آية في سورة الفاتحة ألف العلماء عنها المجلدات.

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وقال خالد الجندي من خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة دي ام سي: “ ربنا لما يقول في القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، لم تأتي صيغة المفرد، الإمام ابن القيم الجوزية في مدارك السالكين وهو من أعظم الكتب التي تقرأ، لأن الباعث لتأليفه على وتيرة منازل السائرين”.وتابع: "كيف يتدبر السلف الصالح القرآن حيث كانوا يألفون المجلدات في تفسير آية واحدة، فالإمام الهروي ألف 3 مجلدات في إياك نعبد، فاستدرك عليه ابن القيم في كتابه مدارك السالكين فحذف أمور وأضاف أخرى، ولخصوا بها الحياة كلها في هذه الآية، فليس هناك من يستطيع عبادة الله دون معونة منه".الراكب شيطان والراكبان شيطانانبين الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان.وقال خالد الج ندي من خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة دي ام سي: رواه الترمذي وهو حديث حسن، الراكب هنا المسافر، والثلاثة ركب لو اعتمد على العقل فإن الحديث هيعمل دربكة، النبي في الحديث هنا حث على الجمعية في الحياة وعدم الانفراد والدعوة إلى الوحدة فكلما نجتمع يكون أفضل".وأكد: "النبي يأمرنا بأن نجتمع فالواحد مش كفاية ولا الاثنين لأنك ستكون عرضة للشيطان والوساوس وغيرها".الكبر يحجب الحقيقة عن الإنسانوبين خالد الجندي أنه لا يمكن تخيل شخص في الحضرة الإلهية ويرى الملكوت وينظر إلى العرش ويرى الملائكة حافين من حول العرش وهو منظر يفتت الأكباد، ويقف أمام الحكيم ويظن أنه على الحق.وأوضح خالد الجندي من خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة دي ام سي: إبليس كلم ربنا سبحانه وتعالى ويظن أنه على الحق، مشيراً إلى أن الكبر يحجب الحقيقة عن الإنسان، لافتاً إلى أننا نصف إبليس بالجهل والجهل المركب لأن الجهل جعله يتكبر.وبين خالد الجندي أن الكبر مرافق للعند، لا تتحمل الحق ولا يتقبل غيره، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من موضع وسماهم المخدوعين.