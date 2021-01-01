

شاي المورينجا شاي المورينجا



شاي المورينجا لعدة قرون في طب الأيورفيدا والأعشاب التقليدية، وعند تناول شاي المورينجا الفريد من نوعه مع شاي الزنجبيل والليمون يفيد الجسم بالعديد من الفوائد .



فوائد شاي المورينجا مع الليمون

أوراق المورينجا غنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة ، بما في ذلك البروتين والكالسيوم والريبوفلافين والحديد وفيتامين أ وفيتامين ب 6 ، والتي من الأفضل حفظها في شكل شاي.



كما أظهرت الأبحاث أن فوائد شاي المورينجا مع الزنجبيل والليمون تشمل المساعدة في إنقاص الوزن وخفض نسبة السكر في الدم وتعزيز الحد من الالتهابات، هذا الشاي العشبي المغذي مثالي لإزالة السموم من الجسم من الجذور الحرة وتقوية جهاز المناعة.

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يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة فيه أن تخفف الالتهابشاي المورينجا له تأثيرات مضادة للالتهابات ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا على الأقل إلى وجود مادة البوليفينول المضادة للأكسدة ، أيزوثيوسيانات ، حمض الأسكوربيك ، الفلافونويد ، والكاروتينات .صحي للقلبأظهر عصير أوراق المورينجا تأثيرات مثبتة على ضغط الدم ، وقد ثبت أن مستخلص المورينجا يخفض الكوليسترول.يخفض نسبة السكر في الدمأظهرت إحدى الدراسات أن مرضى السكري من النوع 2 الذين تناولوا 8 غرامات من المورينجا يوميًا شهدوا انخفاض مستويات الجلوكوز لديهم بنسبة 28 في المائة، أظهر مسحوق المورينجا القدرة على خفض نسبة السكر في الدم لدى غير مرضى السكر أيضًا.يحتوي على مركب مضاد للسرطانثبت أن مستخلص أوراق المورينجا يمنع الخلايا السرطانية من الانتشار بفضل وجود مادة فينولية تسمى الأوجينول.ينظم هرمونات الغدة الدرقيةفي إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، تبين أن مستخلص أوراق المورينجا هو منظم فعال لهرمون الغدة الدرقية ، خاصة في الإناث الخاضعات للاختبار.صحة الدماغفي دراسة أجريت على الحيوانات، كان لمستخلص أوراق المورينجا آثار إيجابية على كيمياء الدماغ، خلص الباحثون إلى أنه ينبغي التحقيق في المورينجا كعلاج لمرض الزهايمر .الحماية من الأمراض المزمنةتحتوي أوراق شجرة المورينجا على عدة مركبات يمكنها درء الأمراض المزمنة، تشمل هذه المواد البوليفينول والعفص والصابونين وغيرها، إلى جانب مكافحة أمراض القلب وتلف الكبد والسكري ، تحارب هذه المركبات أيضًا الالتهابات المزمنة