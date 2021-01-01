نوع من الفواكه يعالج التهاب الجيوب الأنفية في الحال

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التهاب الجيوب الأنفية


البروميلين عبارة عن مجموعة من الإنزيمات الموجودة في فاكهة الأناناس، ويساعد تناول الأناناس في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض مثل اضطرابات الجهاز الهضمي.

فوائد إنزيم البروميلين
ويتم الترويج للبروميلين كمكمل غذائي لتقليل الألم والتورم وخاصة في الأنف والجيوب الأنفية واللثة وأجزاء الجسم الأخرى بعد الجراحة أو الإصابة.

ويساعد تناول البروميلين ايضًا في حالة هشاشة العظام والسرطان ومشاكل الجهاز الهضمي ووجع العضلات، ويساعد استخدام البروميلين الموضعي للحروق.



وأكدت الدراسات حول استخدام البروميلين لعلاج التهاب الجيوب الأنفية (تشمل أعراضه تورم الأنف)، ونظرت العديد من الدراسات في استخدام البروميلين لإزالة الجلد الميت من الحروق والألم والأعراض الأخرى بعد الجراحة.

ووجد أن البروميلين علاج مفيد لهشاشة العظام وربما بسبب آثاره المضادة للالتهابات، وقد يساعد البروميلين أيضًا في تحفيز نظام المناعة الصحي لإطلاق مركبات الجهاز المناعي التي تقاوم الالتهابات.

المصدر: pupmd

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