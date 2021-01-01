حيلة لشد الوجه باستخدام الواقي الشمسي في 5 دقائق



الواقي الشمسي الواقي الشمسي



يحرص عدد كبير من السيدات، على الحصول على وجه مشدود خالي من التجاعيد، للظهور بشكل أكثر جمالا خاصة قبل الاحتفال بإحدى المناسبات، أو السفر لقضاء أوقات مميزة.



وكشفت خبيرة التجميل، فيكتوريا آدامز، في تصريحات لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، عن حيلة بسيطة لشد الوجه في 5 دقائق قبل الصعود على الطائرة لقضاء عطلة مميزة في الصيف، وذلك من خلال اتباع بعض الإرشادات الهامة.



وقالت خبيرة التجميل: "من الواضح أن من المهم تحضير بشرتك للشمس، سواء كنت تبحثين عن تحسين لون بشرتك بقاعدة ناعمة ورطبة، أو - وهو الأهم - حمايتها من أضرار أشعة الشمس، والشيء الرائع في عملية شد الوجه لمدة 5 دقائق هو أنه يمكنك تحسين امتصاص أي منتجات للعناية بالبشرة أو منتجات الوقاية من الشمس، وستجنين فوائد معزز للكولاجين والمرونة من خلال دمجه مع حركات تمارين الوجه هذه لأنها نعزز الدورة الدموية".

ونصحت آدامز، بضرورة دمج الواقي الشمسي في روتين تدليك الوجه، ويمكن القيام بذلك استعدادًا للعطلة، أو بجانب المسبح أو على الشاطئ عند الوصول، وذلك وفقاُ لما ذكره موقع "فرانس 24".

قد يعجبك أيضا...

وأوضحت آدامز، أن استخدام الواقي الشمسي لتدليك الوجه سوف يشجعك على وضع عامل الحماية من الشمس، وأيضاً يزيد من امتصاصه في الجلد، ناهيك عن أنه سيساعد في نحت الوجه لجميع صور العطلات.وكشفت خبيرة التجميل، فيكتوريا آدامز، عن الطريقة الصحيحة لتدليك الوجه، وهي كالآتي:1- اغلقي قبضتي يديك، وحركي المفاصل الأقرب إلى الظفر تحت الحاجبين مباشرة حتى الجبهة، كرري ذلك لمدة دقيقة واحدة، مع الحرص على الانزلاق للخارج وللأعلى.2- اثنِ إصبعي السبابة وارفعيهما فوق حاجبيك مباشرة، مع وضع إبهاميك على كل صدغ. باستخدام إصبعي السبابة، حركي عبر الجلد نحو الصدغين. كرري لمدة دقيقة واحدة، مع التأكد من الحفاظ على استرخاء الحواجب.3- ضعي علامة سلام واقلبها بشكل دائري، ثم ضعي إصبعًا واحدًا برفق في زاوية كل عين والإصبع الآخر على الجزء الخارجي من العين. أغلق عينيك وانظري يساراً لمدة 30 ثانية، وتنفسي بعمق ، ثم بدلي إلى اليسار. يجب أن يبقى الرأس ثابتاً.4- ارفعي إبهامك بكلتا يديك، وارفعي راحتي اليدين لأعلى. ضعي كل إبهام على جانبي الذقن وحركيهما تحت عظام الخد باتجاه خط الشعر. اضغطي وحرري. كرري الإجراء لمدة دقيقة واحدة.5- استخدمي ظهر اليدين لتحريك خط الفك لأعلى، وانزلقي لأعلى باتجاه مؤخرة الأذنين، ثم انزلي برفق. كرر لمدة دقيقة واحدة.