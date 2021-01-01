طريقة عمل مهلبية الآيس كريم

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مهلبية الآيس كريم

تحرص عدد كبير من الأمهات على تحضير بعض الحلوى في المنزل لأفراد أسرتها، فتختار الأسهل والأفضل بالنسبة لهم، ومهلبية الآيس كريم من الوصفات الصيفية اللذيذة والمميزة التي يحبها الكبار ويعشقها الأطفال.

لذلك تستعرض "بوابة أخبار اليوم" مقادير وطريقة تحضير "مهلبية الآيس كريم" خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:

المقادير:

180 جرام قشدة (طازجة أو معلبة)
3 ملاعق كبيرة نشا
2 باكو كريمة خفق
1/4 كوب سكر (أو حسب الرغبة)
2 كوب ماء
4 ملاعق كبيرة لبن بودرة (حليب بودرة)
آيس كريم

طريقة التحضير:

-في حلة على نار متوسطة يضاف الماء والسكر والحليب البودرة والنشا، ويقلب الخليط جيداً حتى يتماسك القوام.
-يرفع الخليط من على النار وتضاف القشدة سريعاً وتقلب جيداً.
-نضيف كريمة الخفق ونقلب جيداً؛ حتى تتماسك المكونات.
-يصب الخليط في كاسات التقديم ويزين بقطع الفواكه والمكسرات أو الآيس كريم ويدخل الثلاجة ليبرد.. بالهنا والشفا.

المصدر: بوابة أخبار اليوم

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