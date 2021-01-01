طريقة تحضير كيك «القرفة والكراميل»

تقدم "بوابة أخبار اليوم " طريقة تحضير "كيكة القرفة" والكراميل البسيطة السهلة والسريعة، والكيكة يمكن تناولها في أي وقت، من الإفطار أو العشاء وهي وجبات خفيفة وصحية فاستمتعي بمذاقها والنكهة المميزة مع فنجان الشاي الساخن.
المقادير :
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- حليب : كوب
- القرفة : ملعقة صغيرة
- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)
- دقيق: كوب وثلاثة ارباع الكوب
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة
- كراميل : باكيت (جاهز)
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