طريقة تحضير كيك «القرفة والكراميل»

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صورة الخبر: كيكة القرفة
كيكة القرفة


تقدم "بوابة أخبار اليوم " طريقة تحضير "كيكة القرفة" والكراميل البسيطة السهلة والسريعة، والكيكة يمكن تناولها في أي وقت، من الإفطار أو العشاء وهي وجبات خفيفة وصحية فاستمتعي بمذاقها والنكهة المميزة مع فنجان الشاي الساخن.

المقادير :

- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- حليب : كوب
- القرفة : ملعقة صغيرة
- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)
- دقيق: كوب وثلاثة ارباع الكوب
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة
- كراميل : باكيت (جاهز)

- طريقة التحضير :
- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- ادهني قالب كيك بالزبدة.
- نخلي الطحين، والملح، والقرفة، والبيكنغ باودر، واتركي المكونات جانباً.
- اخفقي البيض والسكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج أصفر اللون.
- أضيفي الحليب والزبدة المذوبة وقلبي بخفّة، ثم أضيفي الطحين المنخول والقرفة والبيكنج باودر والملح وقلبي حتى يتجانس المزيج.
- اسكبي المزيج في القالب ثم اخبزيه في الفرن لمدة ساعة على الرف الأوسط حتى ينضج.
- أخرجي القالب من الفرن واتركيه جانباً قليلاً حتى يرتاح، ثم اقلبيه وادهنيه بالكراميل وقدميه.

المصدر: بوابة أخبار اليوم

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