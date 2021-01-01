الصحة تجيب .. هل يكتسب فيروس كورونا مناعة ضد اللقاح؟

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أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى وزارة الصحة والسكان أن لقاحات كورونا المتنوعة تمثل الوسيلة الوحيدة للحصول على مناعة للوقاية من عدوى الفيروس وكذلك عدم حدوث مضاعفات خطرة حال الإصابة بالفيروس .



وتابع الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى تصريح لليوم السابع : علميا من الوارد حدوث مناعة ضد اللقاح ولكن حتى الآن كافة اللقاحات تعمل بشكل جيد وفعال لمواجهة الفيروس وتحوراته المختلفة ومعدل الإستجابة عالى للغاية والدليل هو الحالة المناعية الكبرى التي وصل لها المجتمع .



وأوضح أن جميع لقاحات كورونا فعالة للغاية وتعطى الحماية المناسبة ولا يوجد دليل علمى على حدوث مناعة للفيروس من اللقاح وتابع : كافة الأدوية فى البرتوكول العلاجى عالية الجودة والفاعلية ويتماثل بها المريض للشفاء سريعا .

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.