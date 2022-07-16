للتقدم للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية غدا آخر فرصة

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أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بمدينة الضبعة - مطروح) للعام الدراسى 2023/2022 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، موضحة أن باب التقدم الكترونياً بدأ منذ السبت 16/7/2022 إلى يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022.



ويسمح للتقدم للطلاب المصريين الناجحين فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى فى نفس العام على ان يكون الحاصلين على الشهادة الإعدادية على أن لا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة وألا يقل درجات (الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية) عن 95%.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب المسموح لها بدخول اختبارات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية كالتالى:



ـ الطالب الناجح فى الشهادة الإعدادية فى نفس العام من جميع محافظات الجمهورية.



ـ الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، وفقا للمجموع الاختيارى الذى يتم احتسابه بمجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية الأزهرية.



ـ بالنسبة للطلاب المتقدمين من محافظة مطروح يشترط الحصول على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثانى الإعدادية من مدارس مطروح.



وحددت الوزارة إجراءات التقدم لامتحانات القبول كالتالى:



ـ يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.







ـ يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكترونى وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات التالية:



ـ لصق عدد 2 صورة شخصية للطالب حديثه على استمارة التقدم.



ـ صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان النجاح معتمد.



ـ صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد..



ـ إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه للتقدم لأداء امتحانات القبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصرى.



ـ تقوم المديريات التعليمية باستلام أوراق التقدم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع ايصالات سداد أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

