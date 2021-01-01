تخترق الصين الفضاء بـ رادارات مراقبة لـ الكويكبات الخطيرة

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بدأت إحدى الجامعات الصينية الرائدة في بناء مجموعة من أكثر من 20 هوائيًا رادارًا كبيرًا لتتبع الكويكبات التي من المحتمل أن تكون خطرة على الأرض.



المشروع الذي سمي بـ China Fuyan أو العين المركبة، بقيادة معهد بكين للتكنولوجيا، تهدف لتتبع الإشارات عن الكويكبات في نطاق 93 مليون ميل أي نحو 150 مليون كيلومتر من الأرض تقريبًا مثل الشمس، وذلك لتصوير الأشياء وتتبعها وتحديد إمكانية تأثيرها على كوكبنا.



حتى الآن ، تم بناء هوائيين في موقع في تشونغتشينغ جنوب الصين، ومن المتوقع أن يتم اختبار الزوجين وأن يصبحا جاهزين للعمل بحلول سبتمبر المقبل، بحسب ما نشر موقع "سبيس".

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سيشمل النظام النهائي أكثر من 20 هوائيًا للرادار يبلغ قطر كل منها 82 إلى 98 قدمًا (25 إلى 30 مترًا)، وتزعم التقارير الإخبارية الصينية أن النظام سيكون أبعد نظام رادار في العالم ، لكن القليل من التفاصيل حول المشروع ، مثل الأطوال الموجية التي سيعمل بها.قال لونج تنج ، رئيس معهد بكين للتكنولوجيا ، لمنفذ بكين الإخباري "جلوبال تايمز"، أن المشروع سوف يلبي متطلبات البلاد للدفاع عن الأرض القريبة وقدرة الاستشعار عن الفضاء ، بالإضافة إلى الدراسات الحدودية حول تشكيل الكويكبات. يمكن أن يكون للنظام أيضًا قابلية للتطبيق لتتبع الأقمار الصناعية والحطام في مدار الأرض.في أبريل ، أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أنها تعمل على خطة دفاع كوكبي تتضمن تتبع الأجسام القريبة من الأرض وإطلاق مهمة اختبار انحراف الكويكب في السنوات القليلة المقبلة ، حسبما أفاد موقع Space.com سابقًا.وجد المسح العقدي الجديد الذي أجرته الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب أن الرادار الأرضي يمكن أن يكون أحد أفضل الأدوات البشرية لحماية الأرض من تهديد الكويكبات.