أطلقت Garmin حزام Garmin HRM-Pro Plus لمراقبة معدل ضربات القلب

أطلقت شركة Garmin حزام Garmin HRM-Pro Plus لمراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي عبر شاشة ديناميكية بسعر 130 دولار.



يدعم حزام Garmin HRM-Pro Plus الجديد مراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي أثناء ممارسة التمارين الرياضية، على أن يعمل على دفع البيانات بالأجهزة المتصلة أو عبر التطبيق المتوافق مع الجهاز.



وترتكز شاشة الجهاز على تقنيات ANT والبلوتوث منخفض الطاقة، مما يتيح للحزام نقل البيانات للأجهزة والتطبيقات المتوافقة بشكل سريع.

ويدعم الحزام الإتصال بساعات Garmin الذكية مثل Fenix 6X لنقل البيانات في الوقت الفعلي، وذلك للحصول على معلومات حول تأثير المسافة المقطوعة والسرعة على معدل ضربات القلب.أيضاً يدعم Garmin HRM-Pro Plus المستخدم بمراقبة ديناميكية التشغيل مثل طول خطوات المستخدم، ووقت لمس الأرض، وهي بيانات يمكن أن تدعم تعزيز أسلوب المستخدم في ممارسة الرياضة، ويتطلب عمل هذه الميزة ساعة Garmin.يمكن لحزام HRM-Pro Plus أن يدعم أيضاً تسجيل الخطوات المقطوعة من المستخدم، والسعرات الحرارية التي تم حرقها دون الحاجة للساعة الذكية.كما يدعم الحزام تخزين البيانات في حالة إبتعاد المستخدم عن الجهاز المتصل ومن ثم إرسال البيانات في وقت لاحق إلى أدوات Garmin.أيضاً يصل عمر الشحن في الحزام إلى عام تقريباً، كما تؤكد الشركة على سهولة عملية إستبدال البطارية في الحزام، ويتوفر Garmin HRM-Pro Plus بسعر 130 دولار.