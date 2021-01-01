OnePlus Nord CE 2 يحصل على أول إصدار تجريبي مفتوح من OxygenOS 12 استنادًا إلى Android 12



OnePlus Nord CE 2 OnePlus Nord CE 2

تم تصميم برنامج OxygenOS التجريبي المفتوح للسماح للمستخدمين بتجربة أحدث الميزات وتقديم ملاحظات عليها قبل أن يبدأوا البث المباشر في القناة الثابتة. لقد كانت هذه الآلية ناجحة جدًا بالنسبة إلى شركة ون بلس ، واستمرت الشركة في تقديم إصدارات تجريبية جديدة وفقًا لجدول زمني منتظم. الآن ، أعلنت الشركة عن إطلاق أول إصدار تجريبي مفتوح من OxygenOS 12 لهاتف OnePlus Nord CE 2.



وفقًا للمنشور الأخير على منتديات مجتمع OnePlus ، فإن أول إصدار من الإصدار التجريبي المفتوح المستند إلى نظام التشغيل Android 12 لجهاز OnePlus Nord CE 2 متاح الآن للمستخدمين الأوائل. يتضمن الإصدار مجموعة من تحسينات UI / UX وتصحيحات أمان أندرويد لشهر يوليو 2022.



نظرًا لحقيقة أن هذا هو إصدار Open Beta الافتتاحي لـ OnePlus Nord CE 2 ، يجب عليك تنزيل حزمة التحديث يدويًا. لاحظ أنه أثناء تحديث جهازك إلى هذا الإصدار التجريبي لن يمسح جميع بياناتك ، تأكد من أخذ نسخة احتياطية كاملة قبل بدء العملية فقط لتكون بأمان. وغني عن القول أنك ستواجه على الأرجح بعض الأخطاء في البنيات المستقرة مسبقًا ، لذلك لا نوصي بالتبديل إذا كنت لا تعرف ما الذي ستدخل فيه.

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يبلغ حجم إصدار أول إصدار تجريبي مفتوح من OxygenOS 12 لهاتف OnePlus Nord CE 2 حوالي 4.5 جيجابايت في الحجم ، لذا تأكد من أنك متصل بشبكة Wi-Fi قبل تنزيله. يوصي OnePlus أيضًا بأن يكون لديك 30? على الأقل من البطارية المتبقية و 5 جيجابايت من مساحة التخزين المتاحة على جهازك قبل متابعة تثبيت الحزمة التجريبية.