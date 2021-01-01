تصدر مايكروسوفت الإصدار الرئيسي التالي من ويندوز في عام 2024

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يقال إن مايكروسوفت تنتقل إلى جدول تطوير جديد لنظام ويندوز. من المتوقع أن تعود الشركة إلى دورتها التقليدية التي مدتها ثلاث سنوات ، مما قد يعني أن الإصدار الرئيسي التالي قد يتم طرحه في عام 2024. وقد يكون هذا الإصدار هو Windows 12 إذا اختارت الشركة التمسك باتجاه التسمية الحالي ، وفقًا لذلك. من المتوقع أيضًا أن تضاعف مايكروسوفت من إصدار ميزات جديدة للإصدار الحالي من ويندوز. حيث أنهت الشركة مؤخرًا تحديث 22H2 لنظام التشغيل Windows 11 والذي من المتوقع أن يصل في وقت ما في سبتمبر أو أكتوبر.



وفقًا لتقرير صادر عن Windows Central ، من المحتمل أن تصدر مايكروسوفت الإصدار الرئيسي التالي من ويندوز ، الذي يُعتقد أنه Windows 12 ، في عام 2024. وبحسب ما ورد قامت الشركة بإلغاء الإصدار المخطط له لعام 2023 من Windows 11 ، والذي يحمل الاسم الرمزي Sun Valley 3 ، إلى اعتماد هذا الجدول الزمني الجديد.



قبل عام واحد فقط ، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تخطط لإصدار تحديث رئيسي واحد لميزة Windows 11. وهي تخطط الآن لشحن إصدارات رئيسية من ويندوز كل ثلاث سنوات ، وفقًا للتقرير.

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بين الإصدارات الرئيسية ، من المحتمل أن تخطط مايكروسوفت لزيادة نشر الميزات لأحدث إصدار من ويندوز. بدءًا من الإصدار 22H2 من Windows 11 الذي سيصدر قريبًا (Sun Valley 2) ، يُقال إنه يقدم ميزات جديدة تصل إلى أربع إلى خمس مرات في السنة.في السابق ، كان على معظم فرق التطوير في مايكروسوفت انتظار الإصدار السنوي لإخراج ميزات جديدة. ولكن الآن ، من المتوقع أن تتمكن هذه الفرق من الكشف عن هذه الميزات عاجلاً. من المفترض أن مايكروسوفت اختبرت نهج "اللحظات" هذا في وقت سابق من هذا العام عندما جمعت تحسينات شريط المهام مع العديد من الميزات الأخرى. الآن ، من المتوقع أن تجلب العديد من الميزات الجديدة من "Sun Valley 3" المُلغاة كتحديث "Moments" المذكور أعلاه لـ "Sun Valley 2".لا يوجد الكثير معروف فيما يتعلق بإصدار 2024 من Windows. يشاع أن المطورين أطلقوا على هذا الإصدار اسم عميل "Next Valley". لم تؤكد مايكروسوفت رسميًا وجود هذا الإصدار.