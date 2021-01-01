آبل تضيف دعم لصور AVIF إلى متصفح سفاري مع iOS 16 و macOS 13



سفاري سفاري

يوفر سفاري 16 ، وهو أحدث إصدار من متصفح الويب من آبل والذي تم تثبيته مسبقًا مع iOS 16 و macOS 13 ، العديد من الميزات الجديدة مثل إشعارات الويب ، ومجموعة علامات التبويب المشتركة ، وميزات كلمات المرور الجديدة ، والمزيد. التحديث ، الذي سيكون متاحًا رسميًا في وقت لاحق من هذا العام ، يضيف أيضًا دعمًا لتنسيق صورة AVIF على iOS و macOS. وفقًا لمشاركة Safari و WebKit.



بالنسبة لأولئك غير المدركين ، فإن AFIV هو برنامج ترميز صور حديث محسّن لتقديم ملفات مضغوطة دون فقدان جودة كبيرة ، على عكس تنسيق JPG. يدعم AVIF أيضًا الميزات الحديثة مثل الشفافية ، و HDR ، والتدرج اللوني الواسع ، والصور المتحركة ، بحيث يمكنه استبدال صور GIF.



يعد برنامج الترميز معيارًا مفتوحًا ويدعمه حاليًا جوجل كروم و متصفح فايرفوكس. قامت العديد من الشركات مثل جوجل و أمازون و نتفيليكس و مايكروسوفت بدعم تنسيق AVIF ، ويبدو الآن أن آبل ستفعل الشيء نفسه أخيرًا مع AVIF القادم إلى iOS و macOS.

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يمكنك الآن تنزيل صورة AVIF وفتحها على الأجهزة التي تعمل بأحدث الإصدارات التجريبية من iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura. مع أحدث إصدار من (معاينة تقنية Safari) ، والذي يتوفر الآن للمطورين ، تعمل صور AVIF أيضًا على الويب. لا يزال برنامج الترميز لا يعمل بشكل صحيح في الإصدار التجريبي من سفاري 16 ، ولكن يجب إصلاح ذلك قريبًا.تشمل الميزات الجديدة الأخرى في سفاري 16 مجموعة علامات التبويب المشتركة ، وتعديل كلمات المرور القوية ، و CSS المحسّن ، ومفاتيح المرور - وهي طريقة جديدة للمصادقة على مواقع الويب باستخدام Touch ID دون الحاجة إلى إنشاء كلمة مرور تقليدية.دعت شركة آبل بعض مستخدمي Mac لتجربة الإصدار التجريبي سفاري 16 ، والذي يحتوي أيضًا على إصدار جاهز لنظام macOS Monterey. ومع ذلك ، إذا لم تتم دعوتك ، فلا يزال بإمكانك تثبيت Safari Technology Preview دون الحاجة إلى الإصدار التجريبي من macOS Ventura.بالنسبة لأولئك غير المألوفين ، فإن (معاينة تقنية Safari) هو إصدار بديل من متصفح الويب الخاص بشركة آبل والذي يحتوي على ميزات تجريبية. بهذه الطريقة ، يمكن للمطورين تجهيز مواقعهم الإلكترونية وتطبيقات الويب الخاصة بهم للتقنيات الجديدة قبل أن تصبح متاحة للجمهور.سيتم إصدار سفاري 16 للجمهور هذا الخريف إلى جانب iOS 16 و macOS 13.