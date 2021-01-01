تحذير واتسآب.. إصدارات غير رسمية للتطبيق تعرض هاتفك للاختراق

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حذرت منصة الواتساب، جميع مستخدمي التطبيق من القيام بتحميل أى تطبيقات معدلة أو قريبة لواتساب، ولذلك لخطورتها الشديدة، حيث تعمل هذه الإصدارات المزيفة من التطبيق على اختراق اجهزة المستخدمين وسحب بياناتهم.



وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذى لمنصة واتساب، ويل كاثكارت، عبر حسابه الرسمي بتويتر على إن فريق البحث الأمني لواتساب يعمل على حذف وإزالة كل التطبيقات المشابهة لواتساب والتى تعد في الحقيقة تطبيقات وهمية وخادعة تدمر أمان المستخدمين.



ونوه رئيس واتساب على أن هناك عدد من التطبيقات من بينها تطبيق يسمى “Hey WhatsApp” يعد تطبيق خطير للغاية، ووصفه بأنه مجرد عملية احتيال لسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على هواتف المستخدمين.