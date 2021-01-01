مصير أكبر مشاريع النقل السريع بالتاريخ..«هايبرلوب»..



هايبرلوب هايبرلوب

على الرغم من أن العديد من الشركات تعمل حاليًا على ذلك ، إلا أن نظام النقل هايبرلوب HYPERLOOP ، الذي اقترحه الملياردير إيلون ماسك ELON MUSK قبل 10 سنوات، ويسعى إلى نقل الركاب برحلات بسرعة تزيد عن 1000 كيلومتر في الساعة ، لم يتم استخدامه بشكل عملي حتى الآن.



وأوضح ريك جاديس، خبير النقل من جامعة كورنيل في شمال ولاية نيويورك، إن مشروع النقل هايبرلوب يشبه الأيام الأولى للطيران، مشيرًا أيضًا إلى أنه قد مر أكثر من قرن منذ ظهور وسيلة نقل جديدة.





قد يعجبك أيضا...

ونظرًا لإحباطه من مشروع السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا و ضجره من حركة المرور، فقد كانت خطة ماسك الأصلية هي السفر من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس في 30 دقيقة.وكان قد اقترح ماسك في ذلك الوقت إطلاق كبسولات دائرية، أو "كبسولات"، بسعة 30 شخصًا لكل منها، وتتحرك ما بين 1000 و 1200 كيلومتر في الساعة داخل أنابيب الضغط المنخفض المركبة على أعمدة.وبعد القطارات، والطائرات، والسيارات، والقوارب كان من المتوقع أن يكون هذا النظام بمثابة الطريق الخامس للتنقل.تكلفة هذا المشروع قيد التساؤل أيضًا، بالإضافة إلى قابليته للتطبيق، ولا يزال العديد من المتخصصين في حيرة من أمرهم، ومن ناحية أخرى، دفع إيلون ماسك Elon Musk الشركات لتحقيق حلمه بدلاً من البدء فيه على الفور.كما وأعاد ماسك مؤخرًا، فتح النقاش حول نظام هايبرلوب Hyperloop من خلال اقتراح أن الكبسولات قد تعمل في أنابيب كانت شركته ، The Boring Company ، قد بنتها سابقًا ، حتى مع المخاطرة برفع تكلفة المشروع.وبهدف إنشاء خط بين البندقية، وبادوا في إيطاليا، في الوقت المناسب لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام هناك في عام 2026 ، تفاوضت شركة Hyperloop Transportation Technologies (Hyperloop TT) على العديد من الصفقات في هذا المجال، وقد تم عقد أحدث هذه الصفقات في 21 مارس.من جهته أعلن أندريس دي ليون، المدير العام للشركة، أن مشروع "هايبرلوب +" جاهز للتنفيذ، بما يتعارض مع التصريح الأكثر دقة لروب ميلر، مدير التسويق في الشركة الناشئة في كاليفورنيا، والذي قال في وقت سابق: "احذر من الإدلاء بتصريحات مماثلة".ووفقا لـ ميلر، لا يزال المشروع قائمًا، لكن المرحلة الأولى منه لم يتم تنفيذها بعد كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه في الوقت المناسب لمعرض إكسبو 2020 في دبي.ووفقًا للشركة ، تجري الدراسات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وأوكرانيا. تم التخطيط لبناء مركز اختبار كبير في تولوز ، فرنسا ، لكن هذا المشروع تم تأجيله.هذا وأكملت شركة فيرجين هايبرلوب Virgin Hyperloop اختبارات الرحلات الجوية في صحراء نيفادا التي وصلت سرعتها إلى 387 كيلومترًا في الساعة ، من بين الشركات الأخرى التي أعربت عن اهتمامها بتقنية Hyperloop.وقبل الإعلان في فبراير عن تحويل اهتمامها إلى نقل المنتجات، قامت الشركة بنقل مجموعة من الركاب لأول مرة على متن رحلة في نوفمبر 2020 بسرعة 172 كيلومترًا في الساعة، وأثناء تعيين الفرنسي بيير تشامبيون، الذي كان يعمل لدى شركة "Safran" ، لقيادة قسم الهندسة، تخلت الشركة عن نصف قوتها العاملة.أما شركة «ترانس بود»، التي تتخذ من كندا مقراً، ويرأسها الفرنسي سيباستيان جاندرون، وهو صاحب تصاريح أكثر اتزاناً من تلك الخاصة بمنافسيه، فقد كانت الأكثر حذراً، فقد افتتحت الشركة خط رحلاتها الأوّل بين كالغاري إدمونتون في غرب كندا، وتفصل هاتين المنطقتين مسافة 300 كيلومتر، ووفق جاندرون، تبلغ كلفة الخط الذي أُنشئ لنقل الركاب والبضائع الخفيفة 18 مليار دولار.ويقول جاندرون لوكالة فرانس برس، إنّ السلطات رفضت أن تموّل المشروع باستخدام الأموال العامة، وأعربت لنا عن استعدادها لدعمنا إن تمكّنا من تمويل المشروع عبر إيجاد رؤوس أموال من جهات خاصة.وكانت الشركة التي يُفترض أن تقدم في يوليو بتورونتو نموذجاً عن مشروعها يوازي حجمه ثلث الحجم الأساسي، أفادت في مارس أنها نجحت في جمع 550 مليون دولار من الصندوق البريطاني «بروتن كابيتال غروب» لقاء كفالة مصرفية من شركة «سيريكو»، وقد قال مديرها: "إنّ الأمر كان له تأثير كرة الثلج، وينبغي أن يتيح تمويل التكنولوجيا هذا الصيف".وإن سارت الأمور بشكل جيد- فمن المقرر أن تنطلق سنة 2027 المرحلة الأولى من المشروع، مع خط نقل يربط بين إدمونتون ومطارها الذي يبعد عنها نحو 20 كيلومتراً، أما خط النقل إلى كالغاري فيشير مدير الشركة إلى أنّ افتتاحه يُفترض أن يتم بين سنتي 2035 و2039، وتستغرق الرحلة التي تربط المدينتين 45 دقيقة فيما تبلغ كلفة الرحلة 60 دولاراً للاتجاه الواحد.