الكشف عن أكثر الرموز التعبيرية استخداما في مصر..احتفالا باليوم العالمي للإيموجي..



الرموز التعبيرية الرموز التعبيرية

كشفت شركة "ميتا" عن أكثر الرموز التعبيرية استخداما عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها "فيسبوك" و"إنستجرام" في مصر، وجاء ذلك احتفالا باليوم العالمي للإيموجي "الرموز التعبيرية"، كما أعلنت عملاق التقنية عن تطوير ميزة ردود الفعل أو "Reactions" على تطبيق التراسل التابع لها واتساب.



وفي بيان صادر عن "ميتا"، شارك الرئيس التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج"، بعض الحقائق الممتعة حول الرموز التعبيرية الشائعة على منصتي فيسبوك وإنستجرام، التي يفضل الأفراد في مصر استخدامها عبر تطبيقات التواصل التابعة للشركة، والتي جاءت كالتالي:



الرمز التعبيري الرياضي الأكثر استخداما في السير الذاتية على إنستجرام في مصر هو إيموجي: "كرة القدم".

قد يعجبك أيضا...

بالإضافة إلى بعض الرموز التعبيرية الرياضية الشائعة الأخرى المستخدمة في منشورات فيسبوك في مصر وهي: السهم والسباحة، وكرة السلة، كما توضح الصورة التالية.ومن أكثر الرموز التعبيرية للأطعمة والمشروبات استخداماً في منشورات وتعليقات فيسبوك وإنستجرام في مصر، جاء رمز التورتة، والتفاح.وجاءت من بين الرموز التعبيرية الأكثر استخداما والتي صدرت حديثا (ضمن الإصدار 14.0) على فيسبوك، والتي يستخدمها الأشخاص الذين يعيشون في مصر، (ومعانيها وفقا لـEmojipedia) هي:- وجه أصفر مع دموع تتدفق في أسفل عينيه الكبيرتين: يمكن استخدامه للتعبير عن مجموعة من المشاعر بما في ذلك الحزن، الغضب، الإحراج، الإعجاب، والامتنان.- يدان تشكلان شكل قلب: تستخدم للتعبير عن الحب والدعم.- وجه أصفر يضع يديه على عينيه ويرفع حاجبيه: عين واحدة واسعة تنظر من خلال الأصابع. يمكن استخدامه للتعبير عن ازدواجية الرغبة في النظر بعيداً عن شيء ما لأنه مخيف، أو مثير للاشمئزاز، أو محرج، ولكنه غير قادر على ذلك.- وجه أصفر مع تحية بيده اليمنى: تستخدم كعلامة على الاحترام.- وجه أصفر مع عيون مفتوحة (غير مبتسمة) ويد على الفم: يستخدم للتعبير عن الصدمة أو المفاجأة.