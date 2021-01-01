تعلم كيفية توفر مساحة تخزين كبيرة في الآيفون

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ما وصفته بـ"الخطأ الفادح"، الذي يرتكبه مستخدمو هواتف آيفون، والذي يتسبب لهم في هدر مساحة تخزين كبيرة.
وأوضح المصدر، أن العديد من المستخدمين يهدرون الكثير من مساحة التخزين دون أن يشعروا، مما يجعلهم يلجؤون إلى الدفع مقابل المزيد من مساحة التخزين السحابية الاحتياطية أو حذف صورهم وفيديوهاتهم الثمينة.
ويتعلق الخطأ بـ"التطبيقات المنسية"، التي يقوم المستخدم بتحميلها ولا يستخدمها إلا نادرا، مما يعني استغلالها لسعة التخزين دون الاستفادة منها.
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